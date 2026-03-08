РФ на переговорах спрашивала делегацию Украины о покушении на генерала Алексеева

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме в Москве. Алексеев был госпитализирован. Трое участников преступления арестованы, четвертый скрылся за границей. В ФСБ заявили, что заказчиками покушения выступают украинские спецслужбы, а также прослеживается британский след.