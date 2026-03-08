Лукашенко сказал, что невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о профессионализме белорусских IT-специалистов, пишет БелТА.
Речь об айтишниках зашла 8 марта во время посещения белорусским президентом ресторана «Мак.бай». Александр Лукашенко отметил, что большое значение в работе заведения имеют не только белорусские продукты питания, но и отечественное программное обеспечение. Как и в других сферах экономики, где возникает потребность в автоматизации.
— Везде мы упираемся в одно: программное обеспечение, — сказал Лукашенко. — В противном случае мне даже обидно: думаю, зачем я этот парк создал (Парк высоких технологий. — Ред.), зачем я продвигал айтишников? Чтобы в 2020 году они страну переворачивать старались?
Он подчеркнул, что надо «Беларусь замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами». Президент Беларуси напомнил, что белорусские специалисты везде ценятся:
— Мне американцы много раз говорили, что невероятное могут сделать белорусы. Невозможное — индусы, а невероятное — белорусы.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.
Еще Лукашенко предложил открыть рестораны «Мак.бай» в районных центрах.
Узнайте, как Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про самое ценное, что есть в нашей жизни.
Кстати, президент сказал белорускам жаловаться ему в TikTok, если их обидит «хоть один мужик»: «Каждое утро читаю».
Кроме того, Лукашенко назвал общую цель белорусских женщин.