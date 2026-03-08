Ричмонд
WP: Израиль был готов начать операцию против Ирана и без участия США

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом зимой заявил, что еврейское государство будет проводить операцию против Ирана в любом случае — с американским участием или без него. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Издание напоминает, что осенью 2025 года и зимой Трамп публично говорил о намерении заключить сделку с Ираном. Нетаньяху же, опасаясь, что американский лидер пойдет по такому пути, решил отговорить его и агитировал принять участие в военной кампании.

Как пишет газета, в ходе встреч с президентом США в декабре и феврале Нетаньяху заявил, что намерен в ближайшие недели нанести удары по объектам, связанным с иранской программой баллистических ракет. Израильский премьер также сказал, что его страна будет бить по Ирану в любом случае — примут ли США решение об участии в операции или нет. Впрочем, сперва он хотел, чтобы американский лидер «дал зеленый свет» на проведение операции.

Трамп посчитал, что Нетаньяху решительно настроен, а нападение Израиля на Иран неизбежно. В итоге американский президент решил «использовать военную мощь США».

«Это было ложное предположение, потому что США могли просто сказать Израилю “нет”. Но это была умная тактика, и она изменила ход событий в пользу [начала] боевых действий», — сказал газете неназванный советник президента.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

