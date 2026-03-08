WP: Израиль был готов начать операцию против Ирана и без участия США

Как пишет газета, в ходе встреч с президентом США в декабре и феврале Нетаньяху заявил, что намерен в ближайшие недели нанести удары по объектам, связанным с иранской программой баллистических ракет. Израильский премьер также сказал, что его страна будет бить по Ирану в любом случае — примут ли США решение об участии в операции или нет. Впрочем, сперва он хотел, чтобы американский лидер «дал зеленый свет» на проведение операции.