Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

«Некоторые политики считают, что мы всегда должны соглашаться с США, несмотря ни на что. Есть и другие, которые считают, что мы никогда не должны предпринимать никаких действий совместно с США, независимо от обстоятельств. Я не думаю, что любая из этих позиций отвечает национальным интересам Великобритании… Смысл в том, чтобы убедиться, что мы действительно извлекли уроки из ошибок, допущенных в Ираке», — добавила министр.