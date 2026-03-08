Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

По ее словам, на момент начала операции Лондон поддерживал дипломатический путь решения кризиса.
«Некоторые политики считают, что мы всегда должны соглашаться с США, несмотря ни на что. Есть и другие, которые считают, что мы никогда не должны предпринимать никаких действий совместно с США, независимо от обстоятельств. Я не думаю, что любая из этих позиций отвечает национальным интересам Великобритании… Смысл в том, чтобы убедиться, что мы действительно извлекли уроки из ошибок, допущенных в Ираке», — добавила министр.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.
При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.