Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

ЛОНДОН, 8 мар — РИА Новости. Великобритания не оказывала никакой поддержки первоначальным ударам Израиля и США по Ирану и вовлеклась только после того, как эскалация коснулась других стран Персидского залива, заявила глава МИД Британии Иветт Купер.

Источник: AP 2024

«Великобритания не оказывала поддержки первым ударам, нанесенным США и Израилем, но как только мы увидели безрассудные удары Ирана по странам-партнерам, мы оказали поддержку в обороне этих стран и предоставили свои базы США», — заявила Купер в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, на момент начала операции Лондон поддерживал дипломатический путь решения кризиса.

«Некоторые политики считают, что мы всегда должны соглашаться с США, несмотря ни на что. Есть и другие, которые считают, что мы никогда не должны предпринимать никаких действий совместно с США, независимо от обстоятельств. Я не думаю, что любая из этих позиций отвечает национальным интересам Великобритании… Смысл в том, чтобы убедиться, что мы действительно извлекли уроки из ошибок, допущенных в Ираке», — добавила министр.

Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.

При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

