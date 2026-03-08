Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Jerusalem Post: ОАЭ отрицают удар по Ирану

Высокопоставленный чиновник из ОАЭ заявил The Jerusalem Post, что Эмираты не наносили ударов по Ирану. Сегодня израильские СМИ сообщили, что ОАЭ впервые с начала конфликта в Иране ударили по Исламской Республике.

Источник: AP 2024

Издание отмечает, что армия обороны Израиля также отвергла свою причастность к инциденту. По мнению газеты, Эмираты вряд ли стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, однако не исключают возможности атаки на военные цели.

Сегодня ряд израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщили о первом ударе ОАЭ по иранской территории в ответ на многочисленные ракетно-дроновые атаки Ирана. Целью назывался опреснительный завод. Информация о том, имел ли место такой удар на самом деле, не подтверждена.

В начале марта Axios со ссылкой на источники писал, что власти ОАЭ рассматривают вариант военных действий в ответ на атаки Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше