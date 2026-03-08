The Jerusalem Post: ОАЭ отрицают удар по Ирану

Издание отмечает, что армия обороны Израиля также отвергла свою причастность к инциденту. По мнению газеты, Эмираты вряд ли стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, однако не исключают возможности атаки на военные цели.