Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о настоящем женском счастье

«Если бы мы знали на него точный ответ, во всем мире могла бы установиться гармония. Наверное, в нынешнее наше бешеное время настоящее счастье для женщины — найти баланс между полетом души и бытом, между домом и любимым делом, между собой и всем этим миром», — сказала Эйсмонт, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью белорусскому Женскому радио, которое начало вещание в воскресенье.