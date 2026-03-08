Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о настоящем женском счастье

МИНСК, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в Международный женский день рассказала, что такое настоящее женское счастье.
«Если бы мы знали на него точный ответ, во всем мире могла бы установиться гармония. Наверное, в нынешнее наше бешеное время настоящее счастье для женщины — найти баланс между полетом души и бытом, между домом и любимым делом, между собой и всем этим миром», — сказала Эйсмонт, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью белорусскому Женскому радио, которое начало вещание в воскресенье.
По мнению пресс-секретаря белорусского президента, чтобы быть счастливой, женщине нужно все успевать.
«Оставаться женщиной, но при этом самореализовываться. Думать о других, не забывая о себе. И окружать себя только теми людьми, рядом с которыми хочется улыбаться», — пояснила она.
Эйсмонт отметила, что ее могут порадовать абсолютно любые мелочи.
«У нас порой и дефицит солнца. Каждый солнечный день — это уже плюс 100 к настроению. Интересные люди, знакомства, искусство и спорт, а еще неожиданные повороты, которые преподносит каждый день. Это, конечно, совсем не мелочи, а главное — все это замечать», — сказала пресс-секретарь Лукашенко.
Говоря о материальной составляющей жизни, Эйсмонт отметила, что с деньгами лучше, чем без них.
«Но деньги точно не главное», — заявила она.
Отвечая на вопрос, кто должен платить на первом свидании в ресторане, пресс-секретарь президента призналась, что тут она абсолютный консерватор.
«Платить может и должен только мужчина», — сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь белорусского лидера пожелала женщинам в их праздник ценить то, что есть, наслаждаться каждым позитивным моментом, не унывать и во всем искать позитив.