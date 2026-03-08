Стало известно о неожиданном грузе из Китая для Ирана

Уточняется, что этот шаг может стать серьезным изменением во внешней политике Китая, так как ранее Пекин стремился избегать любых форм конфронтации с США, в том числе на Ближнем Востоке. Предполагается, что суда идут в иранской порт Бендер-Аббас.