Лукашенко: американцы восхищаются белорусскими айтишниками

Президент Белоруссии Александр Луукашенко рассказал о высокой оценке белорусских IT-специалистов за рубежом. Об этом он заявил во время посещения ресторана «Мак.бай» в Минске.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лукашенко, американцы не раз отмечали, что индийцы могут сделать невозможное, а белорусы — невероятное, особенно в сфере программного обеспечения.

Он подчеркнул важность использования отечественного софта в разных отраслях, включая сельское хозяйство и общепит. По его мнению, Беларусь должна ориентироваться на собственные разработки, которые ценятся в том числе в России и Китае.

«Поэтому надо Беларусь замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами. В России, в Китае, везде — наше ценится. Их мозги очень ценятся», — цитирует его БЕЛТА.