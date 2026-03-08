Лукашенко: американцы восхищаются белорусскими айтишниками

По словам Лукашенко, американцы не раз отмечали, что индийцы могут сделать невозможное, а белорусы — невероятное, особенно в сфере программного обеспечения.
Он подчеркнул важность использования отечественного софта в разных отраслях, включая сельское хозяйство и общепит. По его мнению, Беларусь должна ориентироваться на собственные разработки, которые ценятся в том числе в России и Китае.
«Поэтому надо Беларусь замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами. В России, в Китае, везде — наше ценится. Их мозги очень ценятся», — цитирует его БЕЛТА.