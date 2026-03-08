Ричмонд
Всё под силуэт власти Молдовы: «Парламент — уже не законодательный орган, а ателье быстрого пошива премиум класса» — мнение

Весенний сезон в молдавской политике объявлен.

Источник: Комсомольская правда

"Не подошёл закон — мгновенно распарываем швы и перекраиваем под идеальный силуэт власти.

Весенний сезон в молдавской политике объявлен: сегодня уменьшаем порог голосов, завтра ушьём права оппозиции по талии, послезавтра — добавим свободные рукава привилегий для избранных клиентов. Оппозиция сметает обрезки законов со стола под аплодисменты невидимой публики, пишет экс-премьер Влад Филат.

Бесполезно, но ритуально — без этого жеста спектакль потеряет правдоподобие, а актёры забудут свои роли. Завтра — новый закон из той же ткани — ещё короче, ещё теснее.

Всё по последней моде авторитаризма: коллекция «Новая весна» — только для своих. «Сначала мы шили только уголовные дела, теперь — новую реальность», — заключает невидимый портной, гася свет в зале и пряча ножницы в карман".

Читайте также:

Билеты из аэропорта Кишинева могут подорожать, а некоторые рейсы могут начать отменять: Что происходит и кто виноват.

Пассажирам, купившим билеты заранее, советуют следить за объявлениями и табло аэропорта (далее…).

Как жителям Молдовы хранить сбережения в евро и долларах дома, чтобы защитить валюту от порчи: Главное — проверяйте купюры регулярно.

Хранение наличной валюты дома для многих остаётся привычным способом обезопасить свои сбережения (далее…).

Тихий исход: за два года в Молдове исчезли десятки тысяч рабочих мест.

За два года страна потеряла почти 87 тысяч рабочих мест, сильнее всего пострадали сельское хозяйство и промышленность — ключевые отрасли экономики (далее…).