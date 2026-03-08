Всё под силуэт власти Молдовы: «Парламент — уже не законодательный орган, а ателье быстрого пошива премиум класса» — мнение

"Не подошёл закон — мгновенно распарываем швы и перекраиваем под идеальный силуэт власти.
Весенний сезон в молдавской политике объявлен: сегодня уменьшаем порог голосов, завтра ушьём права оппозиции по талии, послезавтра — добавим свободные рукава привилегий для избранных клиентов. Оппозиция сметает обрезки законов со стола под аплодисменты невидимой публики, пишет экс-премьер Влад Филат.
Бесполезно, но ритуально — без этого жеста спектакль потеряет правдоподобие, а актёры забудут свои роли. Завтра — новый закон из той же ткани — ещё короче, ещё теснее.
Всё по последней моде авторитаризма: коллекция «Новая весна» — только для своих. «Сначала мы шили только уголовные дела, теперь — новую реальность», — заключает невидимый портной, гася свет в зале и пряча ножницы в карман".
