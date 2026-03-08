Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток

Зеленский подтвердил, что Украина отправит своих специалистов на Ближний Восток, чтобы обучать военных в странах Персидского залива, оказавшихся под ударами иранских беспилотников, отражению атак.

Источник: Reuters

Украинские специалисты будут обучать военных из стран Ближнего Востока противодействию воздушным атакам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Первая группа украинских военных отправится в страны Персидского залива в понедельник, 9 марта, сказал Зеленский, добавив, что всего Киев отправит несколько групп специалистов.

«Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрятся, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь», — заявил он.

Ранее стало известно, что США будут использовать для противодействия атакам иранских БПЛА систему Merops, которая прошла боевые испытания на Украине. Она использует дроны-перехватчики, атакующие беспилотники. Для навигации перехватчиков используется искусственный интеллект, позволяющий работать в условиях помех спутниковой и электронной связи.

The Wall Street Jornal накануне, 7 марта, писала, что Украина предоставит своих инструкторов для обучения работе с Merops. The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала о переговорах США и Украины о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость».

У Зеленского при этом появился рычаг давления на администрацию президента США Дональда Трампа, писало Politico — Киев получил редкую возможность прямо предложить США обмен своих знаний о борьбе с беспилотниками на финансовую и военную поддержку, которую Украина хочет получить.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана вооруженные силы исламской республики начали наносить удары по различным объектам на территории стран — союзниц Вашингтона на Ближнем Востоке. Под атаки дешевых иранских беспилотников типа «Шахед» в том числе военные базы Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше