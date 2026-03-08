Путин запретил выдачу служивших в ВС РФ иностранцев

Согласно новым нормам, Россия будет отказывать в экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в их составе. Основанием для отказа служат запросы иностранных государств о выдаче таких лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.