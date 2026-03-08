Ричмонд
В Швеции задержали члена экипажа сухогруза Caffa с россиянами на борту

Правоохранительные органы Швеции задержали одного из членов экипажа сухогруза Caffa, сообщила пресс-служба шведской береговой охраны. Судно под гвинейским флагом было задержано 6 марта в районе Треллеборга в Балтийском море. 10 из 11 членов экипажа судна — россияне.

Источник: Reuters

Задержанного члена экипажа подозревают в нарушении правил морской безопасности и использовании поддельных документов. «Наша задача — обеспечивать соблюдение правил на море. Мы будем принимать меры против судов, нарушающих эти правила и создающих угрозу безопасности в наших территориальных водах», — отметил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

В береговой охране Швеции заявили о «серьезных недостатках», связанных с безопасностью судна. Шведское транспортное агентство может принять решение о запрете на его эксплуатацию. В таком случае судно не сможет продолжить рейс, пока не будут устранены выявленные недостатки.

Береговая охрана продолжает расследование. По данным сервиса VesselFinder, судно направлялось в Санкт-Петербург из Марокко. По версии шведской стороны, оно перевозило «украденное украинское зерно». Сухогруз входит в санкционный список Украины, заявили власти Швеции. Посольство России поддерживает контакт со шведскими властями по поводу задержания судна.