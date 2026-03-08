Путин подписал закон о поиске граждан через «Госуслуги»

Закон также предоставляет гражданам право знакомиться с информацией о себе, содержащейся в базе, а также о несовершеннолетних или недееспособных лицах, чьими законными представителями они являются. В случае смерти человека такое право переходит к его наследникам. Порядок ознакомления с данными установит правительство РФ.