Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси

«Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта. Тем временем телеграм-канал «Пул Первого» показал еще один любопытный момент посещения точки этой сети в «Першым гандлёвым доме» Минска 8 марта.
Когда глава страны Александр Лукашенко и первый вице-премьер Николай Снопков выбирали блюда в ресторане «Мак.бай», в заказ входил кофе. Когда прозвучало название «Американо», президент Беларуси заметил:
— «Американо» надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «Американо», пока привыкнут.
Директор сети ресторанов «Мак.бай» Виктория Данько согласилась и назвала вариант:
— Черный кофе.
Кстати, Александр Лукашенко признался присутствующим, сколько и какого кофе пьет в день.
