Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси

Еще Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах в принципе. Также глава страны предложил открыть рестораны «Мак.бай» в райцентрах. Еще во время посещения ресторана Александр Лукашенко сказал белорусским чиновникам, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.