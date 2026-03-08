Ричмонд
Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси

Лукашенко сказал, как поступить с названием кофе «Американо» в общепите Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

«Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заказал в ресторане «Мак.бай» 8 марта. Тем временем телеграм-канал «Пул Первого» показал еще один любопытный момент посещения точки этой сети в «Першым гандлёвым доме» Минска 8 марта.

Когда глава страны Александр Лукашенко и первый вице-премьер Николай Снопков выбирали блюда в ресторане «Мак.бай», в заказ входил кофе. Когда прозвучало название «Американо», президент Беларуси заметил:

— «Американо» надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши «Американо», пока привыкнут.

Директор сети ресторанов «Мак.бай» Виктория Данько согласилась и назвала вариант:

— Черный кофе.

Кстати, Александр Лукашенко признался присутствующим, сколько и какого кофе пьет в день.

Еще Лукашенко признался, часто ли бывает в ресторанах в принципе. Также глава страны предложил открыть рестораны «Мак.бай» в райцентрах. Еще во время посещения ресторана Александр Лукашенко сказал белорусским чиновникам, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз, а также заметил: невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.

