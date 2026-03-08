Трамп заявил, что у Ирана не будет нового лидера без одобрения США

Новому верховному лидеру Ирана нужно будет сначала получить одобрение от США, заявил президент Штатов Дональд Трамп ABC News. Он пригрозил, что в противном случае новый глава государства «не продержится долго».
«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — сказал американский президент.
При этом Трамп признал, что мог бы одобрить кандидатуру человека, связанного с существующей иранской властью. Он отметил, что есть много подходящих людей.
Кроме того, хозяин Белого дома заявил ABC News, что Иран планировал захватить весь Ближний Восток и «собирался атаковать». Далее Трамп назвал Иран «бумажным тигром». Он не исключил, что отправит американский спецназ для захвата иранского обогащенного урана.
«Все рассматривается. Все», — заверил президент.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в ходе операции Израиля и США 28 февраля. Иранские СМИ писали, что он погиб при ударе по его резиденции. В настоящее время страной временно руководят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции Алиреза Арафи.
Избрать нового верховного лидера должен Совет экспертов, который состоит из 88 представителей духовенства (муджтахидов). 8 марта член Совета Мохаммад Мехди Мирбагери сообщил о достижении согласия большинства в выборах правителя. За несколько дней до этого The New York Times со ссылкой на иранских чиновников написала, что Исламская республика отложила назначение преемника Хаменеи из соображений безопасности.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что его страна будет считать любого нового лидера Ирана, который продолжит курс предшественников, целью для ликвидации. Трамп изъявлял желание участвовать в выборах главы Исламской республики лично. Он также говорил, что сын Али Хаменеи Моджтаба, которого NYT назвала одним из главных кандидатов на пост главы страны, «никто».