Ядерный центр серьезно поврежден в иранском Исфахане

Иранский ядерный центр в провинции Исфахан получил тяжёлые повреждения в результате ракетного обстрела 7 марта. Об этом сообщает агентство ISNA.
По данным источника, объект подвергся удару, после которого зафиксированы серьёзные разрушения. Информации о радиационном загрязнении пока не поступало.
США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях в Исфахане, а остатки распределены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта союзники уже наносили удары по входам в эти тоннели, чтобы заблокировать их и не дать Тегерану вывезти материалы.
Ранее иранские власти назвали преждевременным обсуждение условий прекращения огня с США.
