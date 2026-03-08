Ядерный центр серьезно поврежден в иранском Исфахане

США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях в Исфахане, а остатки распределены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта союзники уже наносили удары по входам в эти тоннели, чтобы заблокировать их и не дать Тегерану вывезти материалы.