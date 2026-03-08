Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядерный центр серьезно поврежден в иранском Исфахане

Иранский ядерный центр в провинции Исфахан получил тяжёлые повреждения в результате ракетного обстрела 7 марта.

Иранский ядерный центр в провинции Исфахан получил тяжёлые повреждения в результате ракетного обстрела 7 марта. Об этом сообщает агентство ISNA.

По данным источника, объект подвергся удару, после которого зафиксированы серьёзные разрушения. Информации о радиационном загрязнении пока не поступало.

США и Израиль считают, что основная часть ядерного топлива Ирана хранится в подземных тоннелях в Исфахане, а остатки распределены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта союзники уже наносили удары по входам в эти тоннели, чтобы заблокировать их и не дать Тегерану вывезти материалы.

Ранее иранские власти назвали преждевременным обсуждение условий прекращения огня с США.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше