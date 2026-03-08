МИД Ирана рассказал, как ему помогает Россия

Журнал Foreign Policy ранее писал, что Россия направила Ирану четкий сигнал о том, что стратегическое партнерство не означает военного союза. В статье отмечалось, что Москва поддерживает отношения со многими странами на Ближнем Востоке. В этой связи она не берет на себя обязательств, которые «могли бы поставить под угрозу ее гибкость в этих отношениях».