МИД Ирана рассказал, как ему помогает Россия

Россия помогает Ирану «во многих разных направлениях», заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, оказывает ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте.
Арагчи напомнил, что Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве, а потому военное сотрудничество между двумя странами не секрет.
«Оно было в прошлом, оно есть сейчас и будет продолжаться в будущем», — сказал Арагчи.
Интервьюер уточнила, помогает ли Россия Ирану данными разведки для обнаружения американских войск. Глава МИД Исламской Республики в ответ заявил, что у него нет конкретной информации.
«Ну, они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет каких-то подробных сведений», — добавил он.
5 марта Арагчи говорил, что не будет разглашать всех подробностей о сотрудничестве с другими странами во время войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Тегеран не обращался к Москве за помощью на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Позднее представитель Кремля сказал, что власти России и Ирана ведут диалог, который они намерены продолжать.
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что у него нет подтверждений информации о помощи России Ирану.
В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он определяет сотрудничество в политике, экономике и безопасности. При этом договор не содержит положений о взаимной военной помощи и не предполагает автоматического вступления одной стороны в конфликт на стороне другой.
Журнал Foreign Policy ранее писал, что Россия направила Ирану четкий сигнал о том, что стратегическое партнерство не означает военного союза. В статье отмечалось, что Москва поддерживает отношения со многими странами на Ближнем Востоке. В этой связи она не берет на себя обязательств, которые «могли бы поставить под угрозу ее гибкость в этих отношениях».