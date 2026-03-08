«Долго не продержится»: Трамп пригрозил новому лидеру Ирана

Выступая в эфире телеканала ABC, глава государства подчеркнул критическую зависимость любого потенциального преемника от позиции Белого дома. «Если он не получит одобрения от нас, он долго не продержится», — констатировал Трамп. Ранее он уже заявлял о стремлении «лично участвовать в процессе выбора следующего лидера Ирана».
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что неопределенность в вопросе верховной власти скоро будет устранена, так как «новый верховный лидер будет вскоре избран советом экспертов». При этом он предупредил, что Иран никому не позволит вмешиваться в процесс выбора нового лидера.
Читайте материал: «“Никому не позволим”: Аракчи жестко ответил Трампу».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.