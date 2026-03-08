Ричмонд
«Долго не продержится»: Трамп пригрозил новому лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущий руководитель Ирана не сможет сохранить властные полномочия без прямой санкции официального Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущий руководитель Ирана не сможет сохранить властные полномочия без прямой санкции официального Вашингтона. Американский лидер подтвердил свое намерение лично влиять на процесс определения кандидатуры следующего главы Исламской республики.

Выступая в эфире телеканала ABC, глава государства подчеркнул критическую зависимость любого потенциального преемника от позиции Белого дома. «Если он не получит одобрения от нас, он долго не продержится», — констатировал Трамп. Ранее он уже заявлял о стремлении «лично участвовать в процессе выбора следующего лидера Ирана».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что неопределенность в вопросе верховной власти скоро будет устранена, так как «новый верховный лидер будет вскоре избран советом экспертов». При этом он предупредил, что Иран никому не позволит вмешиваться в процесс выбора нового лидера.

Читайте материал: «“Никому не позволим”: Аракчи жестко ответил Трампу».

