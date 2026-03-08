Ричмонд
Минэнерго США: Белый дом не отказался от политики санкций в отношении РФ

Это прагматичная мера США, которая будет краткосрочной.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Белого дома не планирует отказываться от санкционной политики в отношении Москвы, несмотря на временное ослабление запрета для Индии на закупку российской нефти. Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — прокомментировал чиновник решение Вашингтона выдать лицензию на закупку Индией в течение месяца нефти из РФ.

По его словам, это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Этот шаг был нацелен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и уменьшить «опасения на рынках», подчеркнул Райт.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта Райт сообщил, что американские власти разрешили Индии продолжать закупки российской нефти из-за кризиса в Ормузском проливе. Он уточнил, что в Южной Азии сосредоточено большое число танкеров с российской нефтью вблизи индийских НПЗ. Нью-Дели и многие другие страны Азии обычно получают существенную долю энергоносителей через Ормузский пролив. Как известно, сейчас там очень сложно перевозить топливо. США просто ищут прагматичные решения, сказал он.

