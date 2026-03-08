Минэнерго США: Белый дом не отказался от политики санкций в отношении РФ

Как писал сайт KP.RU, 6 марта Райт сообщил, что американские власти разрешили Индии продолжать закупки российской нефти из-за кризиса в Ормузском проливе. Он уточнил, что в Южной Азии сосредоточено большое число танкеров с российской нефтью вблизи индийских НПЗ. Нью-Дели и многие другие страны Азии обычно получают существенную долю энергоносителей через Ормузский пролив. Как известно, сейчас там очень сложно перевозить топливо. США просто ищут прагматичные решения, сказал он.