WSJ указала на возможную смену позиции ЕС по энергетике из РФ из-за Ирана

WP в этот же день сообщила, что военный конфликт вокруг Ирана уже оказывает заметное давление на мировую экономику, затрагивая транспорт, цепочки поставок и финансовые рынки, а не только энергетический сектор. Ряд крупных судоходных компаний уже приостановили бронирование грузов в порты стран Персидского залива.