WSJ указала на возможную смену позиции ЕС по энергетике из РФ из-за Ирана

Длительное закрытие Персидского залива из-за интенсивных боевых действий в регионе может заставить Европейский союз (ЕС) пересмотреть текущую политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией. Об этом 8 марта сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: РИА "Новости"

«Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой», — говорится в материале.

Аналитики и компании, специализирующиеся на отслеживании движения судов, фиксируют изменение логистических маршрутов. Так, за последние дни несколько танкеров с энергоносителями изменили курс, отказавшись от европейского направления в пользу азиатских рынков.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», — заявил старший аналитик по нефти компании Kpler (США) Нависа Даса.

WP в этот же день сообщила, что военный конфликт вокруг Ирана уже оказывает заметное давление на мировую экономику, затрагивая транспорт, цепочки поставок и финансовые рынки, а не только энергетический сектор. Ряд крупных судоходных компаний уже приостановили бронирование грузов в порты стран Персидского залива.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что отказ Германии от энергоносителей России приведет к падению промышленности ФРГ. По его словам, немецкая промышленность уже находится в свободном падении именно из-за решения Берлина отказаться от поставок энергоресурсов из России.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн отметил 2 марта, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает прямое влияние на европейскую экономику, прежде всего на ФРГ. Он добавил, что без активного участия ЕС немецкая экономика остается особенно уязвимой к внешним кризисам, связанным с энергетикой и логистикой.

