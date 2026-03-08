WSJ указала на возможную смену позиции ЕС по энергетике из РФ из-за Ирана

«Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой», — говорится в материале.
Аналитики и компании, специализирующиеся на отслеживании движения судов, фиксируют изменение логистических маршрутов. Так, за последние дни несколько танкеров с энергоносителями изменили курс, отказавшись от европейского направления в пользу азиатских рынков.
«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», — заявил старший аналитик по нефти компании Kpler (США) Нависа Даса.
WP в этот же день сообщила, что военный конфликт вокруг Ирана уже оказывает заметное давление на мировую экономику, затрагивая транспорт, цепочки поставок и финансовые рынки, а не только энергетический сектор. Ряд крупных судоходных компаний уже приостановили бронирование грузов в порты стран Персидского залива.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что отказ Германии от энергоносителей России приведет к падению промышленности ФРГ. По его словам, немецкая промышленность уже находится в свободном падении именно из-за решения Берлина отказаться от поставок энергоресурсов из России.
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн отметил 2 марта, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает прямое влияние на европейскую экономику, прежде всего на ФРГ. Он добавил, что без активного участия ЕС немецкая экономика остается особенно уязвимой к внешним кризисам, связанным с энергетикой и логистикой.