У сына Хаменеи нашли элитные квартиры возле израильского посольства в Лондоне

У Моджтабы Хаменеи, который считается вероятным преемником своего отца аятоллы Али Хаменеи, нашли две квартиры в престижном районе Кенсингтон в Лондоне. Общая стоимость недвижимости — около 50 миллионов фунтов, сообщает Bloomberg.
Апартаменты расположены в нескольких десятках метров от посольства Израиля. Формально жильё оформлено на бизнесмена Али Ансари, которого считают доверенным лицом семьи Хаменеи. Квартиры купили в 2014 и 2016 годах через связанные структуры.
Позже Великобритания ввела санкции против Ансари, и операции с недвижимостью сейчас ограничены. Эксперты допускают, что расположение квартир теоретически может использоваться для наблюдения, но доказательств разведывательной деятельности нет.
56-летний Моджтаба Хаменеи считается основным претендентом на пост верховного лидера после гибели отца в результате атак США и Израиля.
Напомним, военная операция против Ирана началась 28 февраля. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе.
