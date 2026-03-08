Путин подписал закон о поиске граждан

Согласно новым нормам, физические и юридические лица получают право обращаться в органы МВД для установления контакта с интересующим их человеком. «Законом, в частности, закрепляется право физических и юридических лиц для поиска гражданина РФ и установления с ним контакта обращаться в территориальный орган МВД», — отмечается в тексте документа. Запрос можно будет подать в том числе в электронном виде через портал «Госуслуги». После получения заявления ведомство проведет поиск человека в базе данных и направит ему почтовое извещение с информацией о заявителе и причинах обращения.