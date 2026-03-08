Путин подписал закон о поиске граждан

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий официальный механизм уведомления граждан о том, что их местонахождение пытаются установить родственники или иные лица. Документ, вносящий изменения в закон о праве на свободу передвижения и выбор места жительства, опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно новым нормам, физические и юридические лица получают право обращаться в органы МВД для установления контакта с интересующим их человеком. «Законом, в частности, закрепляется право физических и юридических лиц для поиска гражданина РФ и установления с ним контакта обращаться в территориальный орган МВД», — отмечается в тексте документа. Запрос можно будет подать в том числе в электронном виде через портал «Госуслуги». После получения заявления ведомство проведет поиск человека в базе данных и направит ему почтовое извещение с информацией о заявителе и причинах обращения.
При этом закон сохраняет за гражданином право на конфиденциальность. Окончательное «решение о предоставлении информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно». Если же данных для однозначной идентификации человека окажется недостаточно или сведения о нем будут отсутствовать, полиция уведомит заявителя об отказе.
Новые правила, направленные на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных, вступят в силу через 180 дней.