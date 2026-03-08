Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей стал для нее стратегической ошибкой.
Дмитриев заявил, что издание FT повторяет тезисы Кремля, говоря, что «бессилие Европы распространяется и на энергетику».
Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
Читайте материал «Зеленский ушел от прямого ответа относительно критики со стороны Трампа».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.