Дмитриев сказал, чем стал для Европы отказ от российских энергоносителей

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».