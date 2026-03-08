Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев сказал, чем стал для Европы отказ от российских энергоносителей

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей стал для нее стратегической ошибкой.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей стал для нее стратегической ошибкой.

Дмитриев заявил, что издание FT повторяет тезисы Кремля, говоря, что «бессилие Европы распространяется и на энергетику».

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «Зеленский ушел от прямого ответа относительно критики со стороны Трампа».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше