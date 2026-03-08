Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ ЕС от энергоносителей России

«Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: “Бессилие Европы распространяется и на энергетику”. Однако дело не только в бессилии — это стратегическая ошибка…», — написал он в соцсети Х, прокомментировав статью в газете Financial Times о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы.