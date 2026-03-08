Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает стратегической ошибкой отказ Евросоюза от российских энергоносителей.
«Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: “Бессилие Европы распространяется и на энергетику”. Однако дело не только в бессилии — это стратегическая ошибка…», — написал он в соцсети Х, прокомментировав статью в газете Financial Times о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы.
По его мнению, эта ошибка заключается в отказе от российской энергетики. Это не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ задался вопросом, известно ли канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, где находятся источники нефти и газа, которые спасут Германию от энергокризиса. Берлину действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку власти ФРГ разрушают свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису.