Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ ЕС от энергоносителей России

Отказ от энергоносителей РФ сделал Европу уязвимой от энергопотрясений, отметил Дмитриев.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает стратегической ошибкой отказ Евросоюза от российских энергоносителей.

«Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: “Бессилие Европы распространяется и на энергетику”. Однако дело не только в бессилии — это стратегическая ошибка…», — написал он в соцсети Х, прокомментировав статью в газете Financial Times о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы.

По его мнению, эта ошибка заключается в отказе от российской энергетики. Это не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ задался вопросом, известно ли канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, где находятся источники нефти и газа, которые спасут Германию от энергокризиса. Берлину действительно нужны новые источники нефти и газа, поскольку власти ФРГ разрушают свою промышленность и не подготовились к энергетическому кризису.

