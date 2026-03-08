Карл III обсудит с Содружеством исключение принца Эндрю из линии наследования

Ожидается, что тему обсудят на следующей неделе в ходе встреч с лидерами 56 стран Содружества, приуроченных ко Дню объединения. При этом пока неизвестно, коснётся ли возможное исключение дочерей принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении.
Напомним, принца Эндрю в день его рождения задержала полиция. Его подозревают в передаче секретных правительственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Через 12 часов члена королевской династии отпустили, но расследование на этом не закончилось. Бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон бежала в ОАЭ, однако у британских правоохранителей есть к ней вопросы, и она может быть задержана по возвращении домой.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.