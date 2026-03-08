Ричмонд
Карл III обсудит с Содружеством исключение принца Эндрю из линии наследования

Король Великобритании Карл III намерен поднять вопрос об исключении своего брата, принца Эндрю, из линии престолонаследия. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Ожидается, что тему обсудят на следующей неделе в ходе встреч с лидерами 56 стран Содружества, приуроченных ко Дню объединения. При этом пока неизвестно, коснётся ли возможное исключение дочерей принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении.

Напомним, принца Эндрю в день его рождения задержала полиция. Его подозревают в передаче секретных правительственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Через 12 часов члена королевской династии отпустили, но расследование на этом не закончилось. Бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон бежала в ОАЭ, однако у британских правоохранителей есть к ней вопросы, и она может быть задержана по возвращении домой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

