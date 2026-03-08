Дом русской культуры в Ливане разрушен в ходе израильской атаки

Ранее сообщалось, что американские и израильские военные продолжили атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, нанеся удары по объектам в Тегеране и его окрестностях. Были поражены четыре нефтехранилища и объект, связанный с транспортировкой нефти. Власти Тегерана призвали жителей не выходить на улицы во время дождя, предупредив, что испарения воды даже после осадков остаются опасными.