Дом русской культуры в Ливане разрушен в ходе израильской атаки

Израильская авиация нанесла удар по городу Набатия на юге Ливана. Под бомбами оказалось здание, где располагался российский культурный центр. Здание полностью разрушено. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Об этом ТАСС сообщил директор Дома русской культуры Асаад Дия.

Источник: Life.ru

По его словам, после эскалации в регионе работа центра была приостановлена, а сотрудники эвакуировались. Это позволило избежать трагедии.

Ранее сообщалось, что американские и израильские военные продолжили атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, нанеся удары по объектам в Тегеране и его окрестностях. Были поражены четыре нефтехранилища и объект, связанный с транспортировкой нефти. Власти Тегерана призвали жителей не выходить на улицы во время дождя, предупредив, что испарения воды даже после осадков остаются опасными.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

