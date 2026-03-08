Ричмонд
Сельхозтехника загорелась в селе Коробки Херсонской области из-за удара ВСУ

Украинские военные атаковали при помощи дронов село Коробки Херсонской области, в результате удара произошёл пожар на территории сельскохозяйственной базы. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

Источник: Life.ru

«Прилёт по сельскохозяйственной базе в Коробках. Горит техника. Информация по пострадавшим уточняется», — уточнил он в телеграм-канале.

Филипчук также добавил, что противник пытался запустить дрон и по Каховке, но устройство удалось обезвредить, боеприпас не сдетонировал во время удара.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погибли супруги, находившиеся в машине, их шестилетний сын получил тяжёлые ранения.

