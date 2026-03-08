Политолог Юрий Светов: на пост нового лидера Ирана претендуют три кандидата

Политолог Юрий Светов рассказал о важных нюансах, которые ждут Иран перед выборами. Новым лидером страны может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. Таким образом, действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан не сможет претендовать на эту должность. Хотя он обладает достаточно прозападными взглядами. США, ожидаемо, делают на него ставку, но эксперт сомневается, что кандидатура найдет реальную поддержку в стране.
За нового лидера должны проголосовать 88 священнослужителей, так как в Иране теократия.
— Только обладатель звания священнослужителя может занять место их политического лидера, — отметил в беседе с NEWS.ru Светов.
Пока ключевыми кандидатами, которые могут претендовать на пост, занимаемый ранее аятоллой Али Хаменеи, считаются сын Моджтаба Хаменеи, а также Алиреза Арафи, и.о. высшего руководителя Ирана. Последний обладает высоким влиянием на молодое поколение.
— Также не стоит забывать о Мохаммаде-Мехди Мирбагери, члене Совета экспертов Ирана, — назвал еще одну кандидатуру политолог.