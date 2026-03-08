Политолог Юрий Светов: на пост нового лидера Ирана претендуют три кандидата

Политолог Юрий Светов рассказал о важных нюансах, которые ждут Иран перед выборами. Новым лидером страны может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. Таким образом, действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан не сможет претендовать на эту должность. Хотя он обладает достаточно прозападными взглядами. США, ожидаемо, делают на него ставку, но эксперт сомневается, что кандидатура найдет реальную поддержку в стране.