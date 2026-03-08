Подоляка: войска РФ начали бои за Михайловку и Таратутино под Краснопольем

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения начали бои за села Михайловка и Таратутино под Краснопольем, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.
«С краснопольского направления приходят новости, что мы начали бои за Михайловку и за Таратутино. Таким образом, постепенно двигаемся здесь на Краснополье», — сказал он.
Напомним, на днях появилась информация о занятии подразделениями РФ большей части сумского села Кондратовка. Также сообщалось о расширении российскими военными зоны контроля на территории села Андреевка, которое расположено рядом с Кондратовкой.
Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении сумского села Бобылевка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север». Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что плацдарм, формируемый российскими военными у границы РФ в районе освобожденного сумского села Бобылевка, может быть расширен за счет четырех населенных пунктов.