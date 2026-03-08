Уиткофф попросил Россию не передавать Ирану разведданные по базам США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что попросил Россию не передавать Ирану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. При этом глава США Дональд Трамп говорил, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Тегерану. В Кремле же ранее сообщили, что Россия не получала от Ирана просьбы о помощи.