Ситуация на данном участке фронта начала стремительно ухудшаться еще в конце 2025 года. Как сообщало РИА Новости в декабре прошлого года, источники в силовых структурах уже тогда характеризовали происходящее в районе города Красный Лиман как «очередную бойню для украинской пехоты». Агентство отмечало, что после освобождения Северска, о котором начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 11 декабря, остатки разбитых подразделений ВСУ отступили к Лиманскому участку, где попали в оперативное окружение. На тот момент военные эксперты указывали на полную блокировку наземной логистики противника в сторону Славянска и планомерное уничтожение заблокированных формирований на берегу реки Оскол.