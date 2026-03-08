Военнослужащие украинского подразделения «Сребряная тройка» бригады «Помста» раскрыли подробности катастрофического положения сил ВСУ на Лиманском направлении. Участники боевых действий, удерживавшие позиции в течение 140 дней, сообщили о массовой гибели личного состава, полном моральном истощении и невыносимых условиях службы.
Бойцы с позывными «Лапа» и «Малый» в эфире телеканала «Общественное» назвали происходящее на фронте «настоящим кошмаром». Один из пехотинцев признался, что солдаты вынуждены месяцами существовать в непосредственной близости от тел погибших товарищей. «Это кошмар. Это просто ужас, когда ты живешь полгода, а вокруг тебя… где-то душ 30 лежит», — констатировал военный.
Он также добавил, что подразделение столкнулось с критическими проблемами снабжения, а общую картину на фронте описал словами «дикий холод, дикий голод, обезвоживание и желание оттуда просто убежать».
По словам другого представителя ВСУ, обстановка была накалена до такой степени, что солдаты боялись снимать экипировку даже во время отдыха из-за внезапных прорывов российских штурмовых групп. «Боялся даже спать без бронежилета — после случая, когда в блиндаж зашел российский военный», — пояснил он.
Ситуация на данном участке фронта начала стремительно ухудшаться еще в конце 2025 года. Как сообщало РИА Новости в декабре прошлого года, источники в силовых структурах уже тогда характеризовали происходящее в районе города Красный Лиман как «очередную бойню для украинской пехоты». Агентство отмечало, что после освобождения Северска, о котором начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 11 декабря, остатки разбитых подразделений ВСУ отступили к Лиманскому участку, где попали в оперативное окружение. На тот момент военные эксперты указывали на полную блокировку наземной логистики противника в сторону Славянска и планомерное уничтожение заблокированных формирований на берегу реки Оскол.
