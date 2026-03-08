Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Холод и 30 трупов»: всушник рассказал о кошмаре в Красном Лимане

Военнослужащие украинского подразделения «Сребряная тройка» бригады «Помста» раскрыли подробности катастрофического положения сил ВСУ на Лиманском направлении.

Военнослужащие украинского подразделения «Сребряная тройка» бригады «Помста» раскрыли подробности катастрофического положения сил ВСУ на Лиманском направлении. Участники боевых действий, удерживавшие позиции в течение 140 дней, сообщили о массовой гибели личного состава, полном моральном истощении и невыносимых условиях службы.

Бойцы с позывными «Лапа» и «Малый» в эфире телеканала «Общественное» назвали происходящее на фронте «настоящим кошмаром». Один из пехотинцев признался, что солдаты вынуждены месяцами существовать в непосредственной близости от тел погибших товарищей. «Это кошмар. Это просто ужас, когда ты живешь полгода, а вокруг тебя… где-то душ 30 лежит», — констатировал военный.

Он также добавил, что подразделение столкнулось с критическими проблемами снабжения, а общую картину на фронте описал словами «дикий холод, дикий голод, обезвоживание и желание оттуда просто убежать».

По словам другого представителя ВСУ, обстановка была накалена до такой степени, что солдаты боялись снимать экипировку даже во время отдыха из-за внезапных прорывов российских штурмовых групп. «Боялся даже спать без бронежилета — после случая, когда в блиндаж зашел российский военный», — пояснил он.

Ситуация на данном участке фронта начала стремительно ухудшаться еще в конце 2025 года. Как сообщало РИА Новости в декабре прошлого года, источники в силовых структурах уже тогда характеризовали происходящее в районе города Красный Лиман как «очередную бойню для украинской пехоты». Агентство отмечало, что после освобождения Северска, о котором начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 11 декабря, остатки разбитых подразделений ВСУ отступили к Лиманскому участку, где попали в оперативное окружение. На тот момент военные эксперты указывали на полную блокировку наземной логистики противника в сторону Славянска и планомерное уничтожение заблокированных формирований на берегу реки Оскол.

Читайте материал: «“Вам конец!”: во Франции забили тревогу после жестких слов Путина».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше