Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами “Герань-2” по огневой позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населённого пункта Каменная Яруга Харьковской области. Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — сказано в тексте.
Ранее российские военные точным попаданием авиабомбы ФАБ-3000 УМПК разнесли пункт временной дислокации 154-й механизированной бригады ВСУ в селе Гуляйпольское Запорожской области.
