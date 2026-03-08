«Сами себе вырыли яму»: Во Франции восхитились «газовым ходом» Путина против ЕС

Слова президента РФ Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в Евросоюз «прямо сейчас» ошеломило евролидеров. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», — подчеркнул политик.
По его словам, истерическая антироссийская политика сильно вредит интересам Франции.
Как писал сайт KP.RU, 6 марта зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия перенаправит часть объема поставок СПГ, предназначенных для Европы, на другие рынки. При этом Москва не станет дожидаться очередных ограничений со стороны европейских стран, отметил он.
Напомним, 5 марта Владимир Путин допустил досрочный уход России с рынка газа Евросоюза. РФ выгоднее переориентироваться на более надежных партнеров, поэтому Москва может сама инициировать уход с еврорынка, подчеркнул глава государства.