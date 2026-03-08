«Сами себе вырыли яму»: Во Франции восхитились «газовым ходом» Путина против ЕС

Как писал сайт KP.RU, 6 марта зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия перенаправит часть объема поставок СПГ, предназначенных для Европы, на другие рынки. При этом Москва не станет дожидаться очередных ограничений со стороны европейских стран, отметил он.