Два человека погибли при падении снаряда на жилой квартал в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж к востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства.

Источник: Life.ru

«В результате погибли два человека и 12 получили ранения. Погибшие были гражданами Индии и Бангладеш, пострадавшие — граждане Бангладеш», — уточнили спасатели.

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета поразила американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В соцсетях завирусилось видео мощного взрыва у объекта. Официальных данных о разрушениях и жертвах пока нет, стороны молчат.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.