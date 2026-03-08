Ричмонд
Американский министр рассказал, как США могут поступить с нефтью

Власти США готовы при необходимости торговать нефтью из своего стратегического резерва для снижения ее стоимости, заявил министр энергетики Соединенных штатов Америки Крис Райт.

Министр сказал, что количество нефти в стратегическом резерве США превышает 400 миллионов баррелей.

Конфликт между Израилем с США и Ираном привел к подорожанию нефти из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива и других факторов.

Читайте материал «Уолц заявил, что США достигают целей в конфликте с Ираном».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

