Число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 394

В Ливане жертвами ударов со стороны Израиля стали уже 394 человека, пострадавшими числятся более тысячи. Такие данные приводит ливанский минздрав на своём сайте. Среди погибших — 83 ребёнка, а среди раненых — 254.

Источник: Life.ru

«Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, со 2 марта, возросло до 394 погибших и 1 130 раненых», — сказано в тексте.

Напомним, с ливанской территории по Израилю были запущены ракеты, ответственность за атаку взяла на себя «Хезболла». Тогда израильские военные начали ответный огонь. Позже ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

