Число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 394

«Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, со 2 марта, возросло до 394 погибших и 1 130 раненых», — сказано в тексте.
Напомним, с ливанской территории по Израилю были запущены ракеты, ответственность за атаку взяла на себя «Хезболла». Тогда израильские военные начали ответный огонь. Позже ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил.
