Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи

«Мы избрали нового лидера [Ирана]», — указал член совета, слова которого приводит телеканал Al Hadath. «Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — добавил он.
До последнего времени считалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост является сын погибшего духовного лидера Али Хаменеи Моджтаба. В субботу сообщалось, что в результате одной из бомбардировок Ирана Моджтаба Хаменени, вероятнее всего, был ранен.
