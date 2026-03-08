Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи

До последнего времени считалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост является сын погибшего духовного лидера Али Хаменеи Моджтаба. В субботу сообщалось, что в результате одной из бомбардировок Ирана Моджтаба Хаменени, вероятнее всего, был ранен.