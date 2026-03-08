Ричмонд
Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи

РАБАТ, 8 марта. /ТАСС/. Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.

Источник: РИА "Новости"

«Мы избрали нового лидера [Ирана]», — указал член совета, слова которого приводит телеканал Al Hadath. «Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — добавил он.

До последнего времени считалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост является сын погибшего духовного лидера Али Хаменеи Моджтаба. В субботу сообщалось, что в результате одной из бомбардировок Ирана Моджтаба Хаменени, вероятнее всего, был ранен.

