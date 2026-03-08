«Такое не планировалось»: офицер США признал тяжелые потери в Иране

Масштаб финансовых потерь подтвердило и издание Foreign Policy, сообщив, что замена американских радарных систем, уничтоженных иранскими ударами, обойдется бюджету более чем в миллиард долларов и потребует нескольких лет работы. Кроме того, по данным журнала, беспрецедентная интенсивность расходования боеприпасов в ходе операции выявила критическое истощение их запасов на складах США.