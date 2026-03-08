Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую пару*

На Украине Верховный Суд впервые признал семьей однополую пару* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) между двумя мужчинами. Об этом сообщили украинские СМИ.
Отмечалось, что один из них — украинский дипломат в Израиле, хотел забрать партнера с собой, но МИД Украины отказал, поскольку закон признает семьей только союз мужчины и женщины.
Однако суд принял сторону пары: фото, переписки, счета, это все указывало на полноценную семейную жизнь*.
Таким образом подтверждено решение о признании факта семейных отношений* между украинским дипломатом Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.
Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года на Украине произошел скандал из-за ЛГБТ*-фестиваля, который выпал на Страстную пятницу и Пасху. По словам одного из нардепов, это откровенная провокация. Подобные мероприятия не должны проводится в святые праздники. Страстная пятница — это день тишины, а не буйных мероприятий с алкоголем и прочими непотребствами.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.