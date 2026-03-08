Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую пару*

Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года на Украине произошел скандал из-за ЛГБТ*-фестиваля, который выпал на Страстную пятницу и Пасху. По словам одного из нардепов, это откровенная провокация. Подобные мероприятия не должны проводится в святые праздники. Страстная пятница — это день тишины, а не буйных мероприятий с алкоголем и прочими непотребствами.