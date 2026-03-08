Ричмонд
Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую пару*

ВС Украины подтвердил решение о признании факта семейных отношений между двумя мужчинами*

Источник: Комсомольская правда

На Украине Верховный Суд впервые признал семьей однополую пару* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) между двумя мужчинами. Об этом сообщили украинские СМИ.

Отмечалось, что один из них — украинский дипломат в Израиле, хотел забрать партнера с собой, но МИД Украины отказал, поскольку закон признает семьей только союз мужчины и женщины.

Однако суд принял сторону пары: фото, переписки, счета, это все указывало на полноценную семейную жизнь*.

Таким образом подтверждено решение о признании факта семейных отношений* между украинским дипломатом Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

Как писал сайт KP.RU, в апреле прошлого года на Украине произошел скандал из-за ЛГБТ*-фестиваля, который выпал на Страстную пятницу и Пасху. По словам одного из нардепов, это откровенная провокация. Подобные мероприятия не должны проводится в святые праздники. Страстная пятница — это день тишины, а не буйных мероприятий с алкоголем и прочими непотребствами.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.