Африканские авиакомпании сильнее всех пострадали от войны в Иране

Больше всех теряет EgyptAir: с 100 до 47 рейсов в сутки. Компания сутками разбирает просьбы о переносе билетов. Ethiopian Airlines отменила рейсы в Амман, Тель-Авив и Бейрут. Royal Air Maroc и Air Algérie также сократили полёты в Иорданию, ОАЭ и Катар.