Ядерный объект в Исфахане серьёзно повреждён после ударов США и Израиля

В иранской провинции Исфахан серьёзные повреждения получил ядерный объект в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.

Источник: Life.ru

По данным агентства, ракетный обстрел 7 марта нанёс центру серьёзный урон. Информации о радиационном загрязнении пока не поступало.

В США и Израиле считают, что большая часть иранского ядерного топлива хранится в подземных тоннелях в Исфахане, остальное — в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта удары наносились по входам в тоннели, чтобы заблокировать их и не дать Ирану вывезти материалы.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары США и Израиля по топливным хранилищам страны можно рассматривать как объявление химической войны против мирного населения. По его словам, конфликт США и Израиля с Ираном вышла на новый опасный уровень.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

