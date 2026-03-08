Ядерный объект в Исфахане серьёзно повреждён после ударов США и Израиля

По данным агентства, ракетный обстрел 7 марта нанёс центру серьёзный урон. Информации о радиационном загрязнении пока не поступало.
В США и Израиле считают, что большая часть иранского ядерного топлива хранится в подземных тоннелях в Исфахане, остальное — в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта удары наносились по входам в тоннели, чтобы заблокировать их и не дать Ирану вывезти материалы.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что удары США и Израиля по топливным хранилищам страны можно рассматривать как объявление химической войны против мирного населения. По его словам, конфликт США и Израиля с Ираном вышла на новый опасный уровень.
