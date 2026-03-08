Совет экспертов Ирана назвал фамилию нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана заявил, что фамилия нового верховного лидера, как и предыдущего, будет Хаменеи.
28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани.
Как следовало из сообщений некоторых СМИ, новым верховным лидером может стать Моджтаба Хаменеи, являющийся сыном предыдущего лидера.
Читайте материал «Уолц заявил, что США достигают целей в конфликте с Ираном».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.