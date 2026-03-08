Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет экспертов Ирана назвал фамилию нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана заявил, что фамилия нового верховного лидера, как и предыдущего, будет Хаменеи.

Совет экспертов Ирана заявил, что фамилия нового верховного лидера, как и предыдущего, будет Хаменеи.

28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани.

Как следовало из сообщений некоторых СМИ, новым верховным лидером может стать Моджтаба Хаменеи, являющийся сыном предыдущего лидера.

Читайте материал «Уолц заявил, что США достигают целей в конфликте с Ираном».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше