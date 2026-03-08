Ричмонд
Трамп: следующий лидер Ирана не продержится долго без одобрения США

Американский президент заявил, что следующему лидеру Ирана придется получить одобрение США.

Источник: Аргументы и факты

Следующему лидеру Ирана не удастся продержаться долго во власти, не получив одобрения Вашингтона, заявил в беседе с ABC News глава Белого дома Дональд Трамп.

«Ему (следующему лидеру Ирана — прим. ред.) придется получить одобрение от нас. … Если он не получит одобрения от нас, он долго не протянет», — сказал американский президент.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов по этой стране был убит ее верховный лидер Али Хаменеи.

В минувший четверг Трамп заявил, что хочет «полного смещения иранского руководства». Глава Белого дома сообщил о наличии у него кандидатов на роль «хорошего лидера» Ирана.

Трамп написал в соцсетях о невозможности какой-либо сделки с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции.

По словам американского президента, после выбора «приемлемого» иранского лидера, Соединенные Штаты и ее партнеры будут работать над тем, чтобы «сделать Иран снова великим».

