ОАЭ заявили, что пребывают в состоянии обороны против Ирана

ОАЭ, как следует из заявления, не стремится к эскалации, но имеет право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета в соответствии с Уставом ООН.
Иран с первого дня обострения конфликта с Израилем и США атаковал множество ближневосточных государств, в числе которых ОАЭ. Власти заявляли, что атакуются только территории американских баз, которые рассматриваются Ираном как территория США.
1 марта ОАЭ заявили, что закрывают посольство в Иране.
7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес извинения соседним государствам. Он также утверждал, что новым решением временного руководящего совета атаковать страны Ближнего Востока планируется только если с их территории предпринимаются атаки.
