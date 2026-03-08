Ричмонд
ОАЭ заявили, что пребывают в состоянии обороны против Ирана

МИД ОАЭ заявил, что государство пребывает в состоянии обороны против агрессии со стороны Ирана, которую считает посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны, а также угрозой безопасности и стабильности.

ОАЭ, как следует из заявления, не стремится к эскалации, но имеет право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета в соответствии с Уставом ООН.

Иран с первого дня обострения конфликта с Израилем и США атаковал множество ближневосточных государств, в числе которых ОАЭ. Власти заявляли, что атакуются только территории американских баз, которые рассматриваются Ираном как территория США.

1 марта ОАЭ заявили, что закрывают посольство в Иране.

7 марта иранский президент Масуд Пезешкиан принес извинения соседним государствам. Он также утверждал, что новым решением временного руководящего совета атаковать страны Ближнего Востока планируется только если с их территории предпринимаются атаки.

Читайте материал «Власти ОАЭ сказали, какими будут оборонительные действия в контексте Ирана».

