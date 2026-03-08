Минобороны РФ: ПВО сбила 30 вражеских дронов за два часа

Российские средства ПВО за два часа ликвидировали 30 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО сбила еще один вражеский беспилотник, летевший к столице.
Ранее 8 марта российские военные уничтожили 170 украинских дронов над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Это произошло в период времени с 14:00 мск до 18:00 мск в воскресенье. По данным военного ведомства, большего всего — 73 беспилотника врага — поражено над Брянской областью.