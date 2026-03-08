Минобороны РФ: ПВО сбила 30 вражеских дронов за два часа

Ранее 8 марта российские военные уничтожили 170 украинских дронов над несколькими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Это произошло в период времени с 14:00 мск до 18:00 мск в воскресенье. По данным военного ведомства, большего всего — 73 беспилотника врага — поражено над Брянской областью.