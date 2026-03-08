Ричмонд
Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей РФ стратегической ошибкой

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей стал стратегической ошибкой и усилил уязвимость региона.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей.

По его словам, подобная политика привела к росту стоимости энергии и увеличению уязвимости Европы перед возможными энергетическими кризисами.

«Это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», — отметил Дмитриев.

Он также указал, что проблемы европейской энергетической системы обсуждаются и в западных СМИ. В частности, публикации на эту тему появились в газете Financial Times, где говорится о трудностях Европы в сфере энергетики и декарбонизации.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев заявил о возможном ухудшении ситуации с промышленным производством в Германии на фоне отказа от российских энергоносителей. По его словам, прекращение использования российских ресурсов уже привело к снижению промышленной активности в стране.

