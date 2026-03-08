Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей РФ стратегической ошибкой

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей.
По его словам, подобная политика привела к росту стоимости энергии и увеличению уязвимости Европы перед возможными энергетическими кризисами.
«Это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», — отметил Дмитриев.
Он также указал, что проблемы европейской энергетической системы обсуждаются и в западных СМИ. В частности, публикации на эту тему появились в газете Financial Times, где говорится о трудностях Европы в сфере энергетики и декарбонизации.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев заявил о возможном ухудшении ситуации с промышленным производством в Германии на фоне отказа от российских энергоносителей. По его словам, прекращение использования российских ресурсов уже привело к снижению промышленной активности в стране.