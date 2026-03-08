Ричмонд
Бергам: Из Венесуэлы в США доставили золото на 100 млн долларов

Золото будет использовано как для промышленных, так и коммерческих целей США, отметил Бергам.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД США Даг Бергам в интервью телеканалу Fox News заявил, что из Венесуэлы в Штаты доставили золото на внушительную сумму.

«В пятницу из Венесуэлы в США доставили золото на сумму 100 млн долларов», — сказал он.

По словам американского чиновника, это золото будет использоваться как для промышленных, так и для коммерческих целей.

Он уточнил, что Венесуэла располагает примерно 500 млрд долларов золотых ресурсов, а также другими критически важными материалами, например бокситами для производства алюминия. Они нужны Штатам как для военных нужд, так и для потребительских товаров. Кроме того, Венесуэла обладает угольными запасами, которые могут использоваться для производства электроэнергии.

Бергам подчеркнул, что США планируют использовать эти ресурсы Боливарианской республики, чтобы «выиграть гонку» искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Каракаса более 80 млн баррелей нефти.

