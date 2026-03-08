Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: российские военные заняли сумское село Сопычь

Военный блогер сообщил, что взявшие Сопычь российские подразделения пытаются выйти на линию Бачевск — Уланово.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на глуховском направлении в Сумской области российским подразделениям удалось занять село Сопычь, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.

«Наши подразделения полностью заняли населенный пункт Сопычь и, таким образом, пытаются выйти на линию Бачевск — Уланово», — сказал блогер.

По его словам, противник признает потерю Сопычи. Официального подтверждения информации о переходе этого села под контроль российских войск нет.

Согласно сведениям Подоляки, российские военные также начали бои за расположенные в районе сумского поселка Краснополье населенные пункты Михайловка и Таратутино.

Напомним, на днях стало известно о занятии подразделениями РФ большей части сумского села Кондратовка и расширении ими зоны контроля на территории соседнего населенного пункта Андреевка.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Бобылевка.