Подоляка: российские военные заняли сумское село Сопычь

Продвигающимся на глуховском направлении в Сумской области российским подразделениям удалось занять село Сопычь, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.
«Наши подразделения полностью заняли населенный пункт Сопычь и, таким образом, пытаются выйти на линию Бачевск — Уланово», — сказал блогер.
По его словам, противник признает потерю Сопычи. Официального подтверждения информации о переходе этого села под контроль российских войск нет.
Согласно сведениям Подоляки, российские военные также начали бои за расположенные в районе сумского поселка Краснополье населенные пункты Михайловка и Таратутино.
Напомним, на днях стало известно о занятии подразделениями РФ большей части сумского села Кондратовка и расширении ими зоны контроля на территории соседнего населенного пункта Андреевка.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Бобылевка.