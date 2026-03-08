Обвал рынков и скачок цен: Как война в Иране разорила Италию, Индию и Китай

Падение рынков подтверждает его слова: если американский S&P 500 упал на 2%, то южнокорейский рынок рухнул на 20%, а Индия переживает обвал рупии. Нью-Дели уже тратит более $32 млрд в год на субсидии, чтобы сдержать рост цен на топливо.