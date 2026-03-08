Венесуэла поставила США золото на 100 млн долларов

Речь идёт о поставке драгоценного металла. Он предназначен для промышленных нужд и коммерческого использования.
Ранее сообщалось, что Венесуэла направит в США от 650 до 1000 килограммов золота. Согласно договорённостям, государственная компания Minerven поставит драгоценный металл трейдеру Trafigura, который передаст слитки на американские аффинажные заводы, конечное содержание золота должно быть не менее 98%.
